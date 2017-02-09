В «Кубань» из волгоградского «Динамо» перешли шесть гандболисток

В гандбольный клуб «Кубань» в феврале перешли шесть новых игроков.

Все гандболистки ранее выступали за волгоградское «Динамо». Это разыгрывающая Ярослава Фролова, левая полусредняя Юлия Голикова, левая крайняя Екатерина Фанина, вратарь Маргарита Кушнырь, правые полусредние Валентина Вернигорова и Антонина Скоробогатченко.

Контракты с ними подписаны на три года.

«К нам пришли молодые, рвущиеся в бой игроки, которым есть что показать. Я уверен, что они это докажут», — сказал гендиректор «Кубани» Сергей Калмыков.

Он добавил, что формирование команды продолжится, сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

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