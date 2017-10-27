В кубанских кинотеатрах во время каникул пройдут показы для школьников

Краевая киноакция «Осенняя кинокарусель» стартует 31 октября.

В муниципальных кинотеатрах пройдет серия тематических показов. Во время каникул школьники смогут посмотреть новые зарубежные и отечественные анимационные и художественные фильмы из краевого фильмофонда: «Никита Кожемяка», «Озеро героев», «Сказ о Петре и Февронии», «Три богатыря и Морской царь», «Савва. Сердце воина», «Последний богатырь», «Маша и Медведь», «Цветик-семицветик».

Завершится киноакция 6 ноября, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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