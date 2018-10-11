В кубанских школах выберут президентов

Кандидаты участвуют в дебатах и встречаются с «электоратом». До единого дня голосования осталось меньше недели — выборы состоятся 15 октября.

Кампания проходит по-взрослому: самовыдвиженцы должны собрать подписи в свою поддержку. Претендовать на пост президента школы могут старшеклассники. Право голоса есть у всех учащихся пятых классов и старше.

Школьный лидер избирается сроком на один год. Он наравне с родителями и педагогами может участвовать в собраниях, предлагать и продвигать новые проекты. Избранные большинством также входят в состав муниципальных ученических советов.

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