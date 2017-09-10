В кубанских СИЗО могут проголосовать более 2 тыс. человек

Для арестованных организовали три отдельных участка, еще пять открыты в учреждениях, работающих по типу следственных изоляторов. Право голоса есть у всех, для кого приговор не вступил в законную силу.

Самое большое число избирателей в СИЗО № 1 Краснодара. За тем, как там проходит голосование, смотрела общественная наблюдательная комиссия. Ее представители отметили, что голосование проходит в соответствии с законом.

«Голосовать в этом следственном изоляторе будут чуть более 1 тыс. человек. Я уверен после посещения, что комиссия работает в соответствии с избирательным правом РФ. Голосование проводится в рамках законодательства. В установленное время оно будет завершено и будут подведены итоги», — сказал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

«Следственные изоляторы у нас находятся в трех городах. Это СИЗО № 1, самый крупный, он в Краснодаре. СИЗО № 2 — в Армавире. Следственный изолятор № 3 — в Новороссийске. К тому же в исправительных учреждениях имеются помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов. Учреждений у нас пять. Три подозреваемых и обвиняемых находятся на излечении», — сообщил начальник отдела по воспитательной работе УФСИН по Краснодарскому краю Дмитрий Цюпа.

Четырем подследственным, которые сегодня впервые приняли участие в голосовании, вручили подарки. В выборах приняли участие и сотрудники СИЗО, которые сегодня оказались на работе. Они получили специальные талоны, которые позволили им исполнить гражданский долг не на своем участке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 10 сентября проходят выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00. Количество мест в ЗСК сократится. В новый состав войдут 70 депутатов, а не 100, как раньше. На места в кубанском парламенте претендуют представители «Единой России», «Коммунистов России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

На территории Кубани работают 2 тыс. 779 избирательных участков, из которых 29 находятся в местах временного пребывания избирателей. Для обеспечения безопасности во время проведения единого дня голосования привлекли более 10,5 тыс. человек. Это сотрудники органов внутренних дел, казаки, представители Росгвардии и ЧОПов.

В Краснодарском крае к 12:00 явка избирателей составила 13,89%.

С 8:00 до 22:00 в Информационном центре избирательной комиссии края работает телефон горячей линии. Информацию можно получить по телефону 8 (861) 262-96-95. На вопросы избирателей ответят члены избирательной комиссии Кубани и сотрудники аппарата.

7 ответов на вопросы о выборах в Законодательное собрание Краснодарского края читайте здесь.

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