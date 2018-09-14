В кубанских здравницах космонавты начнут проходить реабилитацию осенью 2018 года

Планируется, что оздоровление российских космонавтов будут проводить в Краснодарском крае постоянно.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди и начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Павел Власов встретились в Москве, чтобы обсудить вопросы оздоровления космолетчиков.

Стороны рассмотрели возможности по предполетной подготовке и реабилитации космонавтов в здравницах Краснодарского края, а также организации экскурсий. Предполагается, что осенью 2018 года санатории Сочи и других городов-курортов края примут первых космонавтов на оздоровление.

В высокий сезон в крае работают более 190 здравниц, специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных медицине заболеваний. Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением предлагают оздоровление и лечение по более чем 500 уникальным программам, сообщает пресс-служба краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле минкурортов края и Центр авиакосмической медицины подписали соглашение, в рамках которого космонавты будут проходить медицинскую реабилитацию на курортах края. Российские космонавты высоко оценили потенциал кубанских здравниц.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник