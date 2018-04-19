В кубанской колонии открыли православный физкультурный клуб

19 апреля в 17:20

Силовой городок и расположенную рядом стритбольную площадку освятил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Cоциальный благотворительный проект «Спорт для заключенных» презентовали в исправительной колонии № 9 в Хадыженске.

Настоятель главного храма Кубани протоиерей Игорь Олжабаев отметил, что реализовать масштабный проект удалось, благодаря трудам участников Отдела по тюремному служению. Некоторые из них ранее отбывали срок в хадыженской колонии.

Заключенные колонии будут заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров по пауэрлифтингу, армрестлингу, гиревому спорту. Осужденным с ограниченными возможностями здоровья дадут мастер-классы спортсмены параолимпийских видов спорта.

Всего физкультурой смогут заниматься около 500 мужчин. Вложения в проект составят более 7 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Свято-Екатерининского кафедрального собора.

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