В кубанской прокуратуре изменится работа с обращениями граждан

Такое решение было принято на четвертом форуме ветеранов ведомства. На него собрались представители со всего юга России.

Краевая прокуратура ежедневно принимает десятки письменных обращений. Люди приходят за юридической помощью и лично. Теперь наряду с дежурным прокурором в работе с документами будут принимать участие бывшие работники надзорного органа и молодые специалисты. На торжественном открытии форума они приняли присягу на верность закону.

«Ребята молодые, которые приняли присягу, запомнят это надолго. Прокуратура — это на всю жизнь, поверьте мне», — сказал заместитель председателя совета ветеранов прокуратуры России Александр Мыцыков.

Четвертый форум ветеранов прокуратуры было решено провести на Кубани не случайно. Организацию работы и слаженный коллектив оценили коллеги из соседних регионов — Ростовской и Астраханской областей, Ставропольского края, Крыма, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

«Неразрывна должна быть связь молодого поколения и тех, кто уже с честью отработал многие, многие годы в органах прокуратуры на страже закона. Кадры, которые сегодня у нас есть в ветеранской организации, еще очень боеспособны, работоспособны, они свежи и во многом могут нам помочь», — отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

По сложившейся традиции форума лучшие коллективы кубанской прокуратуры получили награды и благодарственные письма за вклад в развитие ветеранского движения. Форум продлится до 26 сентября.

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