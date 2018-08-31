В «Кубанской ярмарке» в октябре примет участие делегация Кипра

Вице-губернатор края Василий Швец встретился с генеральным консулом Республики Кипр в Краснодаре Илиасом Маврокефалосом.

Заместитель главы региона отметил, что связи Кубани и Кипра развиваются хорошими темпами. Сейчас между регионом и республикой сложились плодотворные отношения в сфере образования. Он также выразил уверенность в том, что есть большой потенциал для развития партнерских отношений в культуре, медицине, курортной отрасли.

«Установлены побратимские отношения между Геленджиком и Айя-Напа. В течение нескольких последних лет мы обменялись визитами официальных делегаций. Товарооборот между Республикой Кипр и Краснодарским краем пока не большой, порядка 50 млн долларов, однако эта цифра растет», — подчеркнул Швец.

По словам генерального консула республики в Краснодаре Илиаса Маврокефалоса, Кубань не случайно выбрана местом для организации дипломатической миссии.

«Когда мы знакомились с территориями ЮФО, выбирали из нескольких регионов. Но именно здесь почувствовали особенно теплое отношение к нашей диаспоре», – рассказал Маврокефалос.

Вице-губернатор пригласил генерального консула поучаствовать в «Кубанской ярмарке», которая состоится в Краснодаре с 4 по 7 октября. Генконсул пообещал пригласить представителей бизнеса и сельского хозяйства Кипра на мероприятие.

«Это также позволит укрепить экономические связи между краем и республикой», — цитирует Маврокефалоса пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аграрии региона уже начали готовиться к Кубанской ярмарке».

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