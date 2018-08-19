В Кубанском казачьем хоре рассказали о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии

Коллектив исполнил популярные кубанские и европейские песни на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль

«Возможно, это мое субъективное мнение, но гости были приятно шокированы нашим выступлением. С самой первой песни, которой в программе стала «Люблю я козаченьку», Кнайсль вместе с супругом пустились в пляс. Нас такая реакция, конечно, очень вдохновила», — рассказал директор хора Анатолий Арефьев.

По его словам, коллектив исполнил ряд незапланированных песен, в числе которых были и популярные европейские. В частности, «Натали» на французском. По просьбе гостей пели «Катюшу», «Калинку».

«Очень понравилась всем «Роспрягайтэ, хлопци, конэй», а под «Гармонь-Кубань» все гости уже кружились в хороводе», — цитирует директора хора РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин подарил австрийскому министру на свадьбу выступление Кубанского казачьего хора.

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