В кубанском парламенте представили экспозицию Белоглинского района

Перед началом сессии 22 марта председатель ЗСК Владимир Бекетов вместе с депутатами посетил выставку Белоглинского района. Ее проводят в рамках Дней муниципалитетов.

Это новая форма работы Заксобрания. Экспозицию открыли в здании кубанского парламента. Участие в выставке приняли десятки фермеров и предпринимателей. Они привезли в Краснодар свою продукцию.

В 2016 году муниципалитет стал четвертым в рейтинге социально-экономического развития региона.

Не отстают в Белоглинском районе также в патриотическом воспитании, творчестве и спорте. Развивать все это помогают 28 ТОСов.

«Есть Белоглинскому району, что показать, в вопросах развития местного самоуправления, территориально-общественного самоуправления. В последние годы у них и социальная сфера подтянулась, и экономика, и в сельском хозяйстве есть замечательные показатели», — считает Бекетов.

Подготовил муниципалитет не только экскурсию, но и подарки: герб России, выложенный из зерна, которое вырастили аграрии муниципалитета, а также макет церкви из глины.

После выставки депутаты приняли постановление, в котором обобщили опыт взаимодействия ТОСов и власти в решении важных вопросов района. Наработки рекомендуют перенять и другим муниципалитетам, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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