В кубанском УМФЦ прокомментировали сообщения СМИ об утечке данных клиентов

В краевом управлении отметили, что в МФЦ на Кубани такая ситуация невозможна. Ранее в МФЦ Москвы обнаружили, что на компьютерах общего пользования в свободном доступе хранятся копии документов клиентов.

В столичных МФЦ каждый посетитель может самостоятельно использовать сканер для загрузки копий документов на портал госуслуг. Таким образом, на подобных компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Скан-копии любой желающий может скачать на флешку или отправить себе по почте. По словам экспертов, на основании этих данных можно брать микрозаймы или даже получить доступ к средствам на счетах людей.

В центрах госуслуг Москвы сообщили, что компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, а администраторы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров. При этом, по словам источников, знакомых с ситуацией на местах, эти нормы нередко нарушаются.

В министерствах и ведомствах уверены, что МФЦ обязаны охранять персональные данные граждан, и инфраструктура центров должна соответствовать текущим требованиям законодательства в области защиты информации. При этом вопрос с компенсацией в случае ущерба от использования персональных данных граждан с общих компьютеров МФЦ остается открытым. Компенсация возможна лишь в случае, если удастся доказать прямую связь между сканированием документов в МФЦ и полученным ущербом, пишет «Коммерсантъ».

В УМФЦ Краснодарского края прокомментировали сообщения СМИ о возможной утечке персональных данных клиентов, заявив, что в отделениях края клиенты не могут сами отсканировать документы.

«В МФЦ Краснодарского края документы принимаются специалистами после того, как клиент получает талон на определенную услугу. По каждой услуге есть перечень документов, которые необходимо предоставить и которые запрашиваются по межведомственным каналам», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» замдиректора по технической части УМФЦ Александр Кутьков.

По его словам, в МФЦ есть терминалы с доступом к порталу госуслуг, но отсканировать и оставить где-то в системе свои персональные данные гражданин не может физически.

«Портал госуслуг существует для получения справочной информации. У нас человек не может самостоятельно копировать документы — это делает специалист. Соблюдаются все правила обработки и хранения информации. После полного оказания госуслуги персональные данные, согласно действующему законодательству, удаляются», — уточнил Кутьков.

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