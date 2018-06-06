В КубГАУ прошла экологическая конференция

На встрече обсудили состояние окружающей среды Краснодарского края.

Экологи сообщили, что на Кубани вышло третье, обновленное издание Красной книги. Теперь в ней значатся более 800 видов.

Также на конференции наметили планы на будущее. Например, создание двух природных парков. Один из них — «Маркхот» — будет расположен на площади в 65 тыс. га сразу в пяти муниципалитетах. Второй займет полностью песчаную косу, которая растянулась от Анапы до мыса на Таманском полуострове.

«Были проведены комплексные экологические обследования этих территорий, работал коллектив ученых, который определял ценность этих территорий, необходимость их охраны. Была проведена государственная экологическая экспертиза, в настоящий момент подготовлен проект постановления главы администрации, который проходит необходимую процедуру согласования», — сообщила начальник управления министерства природных ресурсов Краснодарского края Дарья Заякина.

Лучших работников отрасли на конференции наградили грамотами министерства природы.

Еще подвели итоги прошедшего Года экологии. Так, в 2017-м специалисты ведомства провели более 1,5 тыс. рейдов, в том числе экологический мониториг в Туапсе, Новороссийске и Краснодаре, взяли больше 800 проб воздуха.

Отметили работу министерства природных ресурсов и в создании новых особо охраняемых территорий. В Краснодаре их появилось сразу пять, и они уже стали своеобразными зелеными щитами города.

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