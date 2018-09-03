В КубГМУ посвятили в первокурсники более 1 тыс. студентов

Торжественный прием прошел 3 сентября в Музыкальном театре.

До начала официальной части праздника будущие врачи и провизоры рассказали, почему выбрали медицинскую специальность.

«Все говорят, что это сложно, и я хочу пройти через эти трудности, справиться с ними и стать замечательным врачем», — рассказала студентка КубГМУ Анастасия Теплинская.

«Медик — звучит гордо, это спасение жизней, поэтому я выбрал именно эту профессию», — отметил студент КубГМУ Владислав Стадченко.

Свои напутствия первокурсникам дали ректор вуза, деканы факультетов и главный врач краевой клинической больницы № 1.

«Делайте людям добро, делайте его на самом высоком уровне. Хорошо учитесь, вы должны быть очень хорошо обученными в медицинском университете. Ректор создал все условия, в которых вы можете учиться и головой, и руками», — сказал главный врач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов.

А общественную и творческую жизнь университета показали сами студенты: на сцене выступили певцы и танцоры, которые представляют вуз на различных конкурсах, от профкома гости получили в подарок билеты в кино. После этого студенты произнесли «Клятву первокурсника».

По традиции университета, каждый первокурсник сдал в музей истории вуза свиток, в котором написал свои ожидания от учебы, мысли и планы на будущее. Эти послания будут зачитаны через шесть лет, когда студенты станут дипломированным специалистами.

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