В КубГМУ приемная комиссия будет открыта до 8 августа

С этого года в университете утверждены новые правила зачисления.

Абитуриенты заполняют анкету и указывают баллы по ЕГЭ прямо на сайте учебного учреждения. Там же можно выбрать удобную дату для собеседования с членами приемной комиссии. В электронной базе уже больше 1,5 тыс. заявлений. При этом очередей в медуниверситете нет.

«Вся информация есть на сайте, работает горячая линия. Наши сотрудники отвечают на все вопросы. Мы ежедневно ведем прием, если кому-то что-то непонятно, консультируем. И, конечно, мы надеемся, что и этап зачисления у нас пройдет на довольно высоком уровне и все лучшие абитуриенты станут с 1 сентября нашими студентами», — сказал ректор КубГМУ Сергей Алексеенко.

Абитуриенты, которые мечтают о карьере хирурга, фармацевта или стоматолога, проходят строгий отбор. Биологию, химию и русский язык они должны знать как минимум на твердую четверку. Шансы поступить есть у тех выпускников, которые набрали на ЕГЭ больше 200 баллов. У призеров и медалистов — особые бонусы.

«Я участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по биологии и стал призером. Когда я пришел в приемную комиссию, мне сказали, что я могу поступить вне конкурса. Сейчас я могу считать себя студентом этого университета. Считаю, что и без этой льготы можно поступить на бюджетное место», — сказал абитуриент КубГМУ Гриша Химчян.

Подать документы нужно успеть до 8 августа. Ждут будущих первокурсников и другие вузы края, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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