В КубГМУ вручили дипломы юбилейному выпуску студентов

Более 600 молодых врачей 27 июня покинули стены Кубанского государственного медицинского университета. Один из старейших вузов региона в 100-й раз выпускает в большую жизнь своих студентов.

С завершением обучения медиков поздравил глава краевого минздрава Евгений Филиппов. Вместе с ректором вуза Сергеем Алексеенко они зачитали студентам клятву Гиппократа, а после вручили долгожданные дипломы. Более 80 начинающих врачей закончили университет с отличием. Многие выпускники планируют работать в крае, а некоторые отправятся лечить в отдаленные села.

«Никто из них не стоит на бирже труда, все трудоустраиваются. Процент трудоустройства составляет более 80%. Среди вузов Северного Кавказа наше учебное заведение считается лидером, потому что у нас и большой набор, и пять специальностей, которые мы реализуем. Они все очень востребованы», — сказала проректор по учебной и воспитательной работе КубГМУ Татьяна Гайворонская.

В Кубанском государственном медуниверситете готовят будущих педиатров, стоматологов, фармацевтов, студенты постигают лечебное и медико-профилактическое дело. Университет входит в топ-25 лучших страны. Держать планку здесь привыкли все — и преподаватели, и учащиеся.

За время работы вуз выпустил около 70 тыс. высококвалифицированных медиков, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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