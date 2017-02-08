В КубГТУ отметили День российской науки

Ученые инновационного центра КубГТУ решили отметить День российской науки на высокотехнологичной кухне. Перед тем, как приступить к выпечке, они тщательно изучили все ингредиенты.

Муку проверили на наличие клейковины. Этот компонент отвечает за форму и пористость хлеба. Чем его больше, тем качественнее продукт. Современные технологии и разработки, которые создают на базе лабораторий, не остаются только на бумаге.

Технологии, разработанные научными сотрудниками и спроектированные специалистами инжинирингового центра КубГТУ, позволили внедрить линию по переработке бобовых культур на одном из передовых заводов Краснодарского края. Вуз сотрудничает со многими краевыми предприятиями АПК, уже сейчас сумма контрактов превышает 50 млн рублей.

«Деятельность центра направлена на создание новых технологий, которые позволили бы активно работать и в плане импортозамещения, и в плане создания отечественных продуктов питания, которые были бы конкурентоспособны не только на нашем рынке, но и на зарубежном», — сказала проректор по научной и инновационной деятельности КубГТУ Светлана Калманович.

На протяжении многих лет ученые вооружают не только кубанские, но и российские предприятия современными разработками. Новый импульс эта деятельность получила в 2015 году, когда вуз выиграл конкурс на право создания Инжинирингового центра. У ученых есть возможность проводить исследования на новом современном оборудовании. Его стоимость превышает 300 млн рублей. Свои разработки и проекты вуз презентует на российских и международных выставках и форумах, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник