В КубГТУ пройдет день открытых дверей

Это уникальный шанс получить нужную информацию для будущих студентов.

Исполняющая обязанности ректора Ирина Красина, руководители кафедр и преподаватели обсудят с абитуриентами все нюансы поступления. Те, кто планирует связать свою жизнь с техническими профессиями, посетят экспозицию институтов.

«Они также смогут пообщаться с нашей студенческой молодежью и узнать, чем же вуз живет. Чем богата студенческая жизнь, помимо учебы. Они получат ответы на все вопросы, касающиеся поступления в наш университет, потому что там будут работать консультанты приемной комиссии и ответственные секретари отборочных комиссий наших институтов», — сказала ответственный секретарь приемной комиссии КубГТУ Елена Дунец.

Как сдать вступительные экзамены на всех направлениях и записаться на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, можно будет узнать 30 сентября в главном корпусе по адресу: Краснодар, улица Красная, 135.

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