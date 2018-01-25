В КубГТУ пройдет день открытых дверей

Вуз примет абитуриентов 28 января.

Университет в этом году отметит 100-летний юбилей. Будущие студенты и их родители смогут пообщаться с ректором и преподавателями, узнать о направлениях подготовки.

«В этом году мы планируем принять на обучение более 6 тыс. студентов. В план приема очной формы обучения в этом году включены 30 направлений подготовки по программам бакалавриата, шесть направлений подготовки по программам специалитета, 27 направлений по программам магистратуры и десять программ среднего профессионального образования», — рассказала ответственный секретарь центральной приемной комиссии КубГТУ Елена Дунец.

Также все желающие смогут записаться на тренировочные ЕГЭ, которые проходят на базе университета. В вузе есть специализированные лаборатории и удобные аудитории для лекций. По каждой специальности студенты с первого курса проходят практику. День открытых дверей начнется в 10:00 в корпусе КубГТУ на улице Красной.

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