В КубГТУ пройдет встреча с абитуриентами

День открытых дверей состоится 28 января.

Будущие студенты и их родители смогут поговорить с ректором и преподавателями, а также узнать о направлениях подготовки и записаться на тренировочные ЕГЭ на базе университета.

По словам ответственного секретаря центральной приемной комиссии КубГТУ Елены Дунец, в 2018 году вуз планирует принять более 6 тыс. студентов.

«В план приема очной формы обучения в этом году включены 30 направлений подготовки по программам бакалавриата, шесть направлений подготовки по программам специалитета, 27 направлений по программам магистратуры и десять программ среднего профессионального образования», — рассказала она.

День открытых дверей начнется в 10:00 в корпусе КубГТУ на улице Красной.

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