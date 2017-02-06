В КубГТУ прошел день открытых дверей

В Кубанском государственном технологическом университете прошел день открытых дверей. Его посетили сотни абитуриентов.

Сотрудники вуза отметили, что с каждым годом растет интерес школьников к инженерным специальностям. Те, которые поступят в университет, могут обзавестись трудовой книжкой еще до выпускных экзаменов.

«Мы подписали серьезное соглашение с ассоциацией европейского бизнеса, когда все мощные предприятия, которые работают в крае, начинают процесс подбора себе будующих специалистов еще из абитуриентов. То есть это они курируют стадию приема в университет, обучение в университете, практику и трудоустройство наших выпускников», — пояснил ректор Кубанского государственного технологического университета Владимир Лобанов.

Абитуриентам предложили лучше подготовиться к выпускным экзаменам — сдать пробные ЕГЭ и ГИА. Это можно сделать на базе университета. Более подробную информацию о пробных экзаменах можно узнать на сайте вуза, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник