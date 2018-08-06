В КубГТУ сформировался большой конкурс по инженерным специальностям

В вузе завершился первый этап зачисления абитуриентов на бюджетную форму обучения. Уже распределены 80% мест, и самая жесткая конкуренция, отмечают в приемной комиссии, была в IT и технологических специальностях.

«Самые высокие проходные баллы — на таких направлениях, как программная инженерия. Ребята показали проходной бал здесь 239, а максимальный составлял 273 балла. Это, конечно же, информационная безопасность автоматизированных систем — проходной 234 балла по данному направлению. Это нефтегазовое дело, наиболее излюбленное у нашей современной молодежи», — отметила ответственный секретарь приемной комисси КубГТУ Елена Дунец.

Те, кто не прошел по бюджету, могут до 10 августа подать документы на обучение на коммерческой основе. Кроме того, в университете принимают заявления на зачисление абитуриентов в инженерно-технологический колледж. Большинство тех, кто решил получить среднеспециальное образование, — выпускники девятых классов. Готовить мастеров будут по профессиональным стандартам WorldSkills.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник