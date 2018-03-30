В КубГТУ стартовал проект «IT-школа»

30 марта в 19:58

Это федеральный проект, задача которого — выявить талантливую молодежь и сделать профессию программиста более популярной.

«Будущее за ними, поэтому «IT-школа» Южного федерального округа — один из этапов в развитии студентов, их становлении, получении профессиональных знаний, навыков, возможностей реализовать свои креативные идеи», — сказала проректор по проектно-инновационному развитию и международной деятельности КубГТУ Светлана Калманович.

«Все площадки мы выбираем именно на конкурсной основе, с учетом научно-технического потенциала, с учетом привлечения партнеров к этому проекту, поэтому было принято решение сделать площадкой именно кубанский политех», — пояснил руководитель Агентства инновационного развития Станислав Сахаров.

В университете в течение трех дней будут заниматься 150 студентов со всего Южного федерального округа. За это время они должны подготовить презентацию своего проекта и представить его на итоговом экзамене.

«Это встреча ребят, которые горят какими-то идеями, хотят что-то сделать в IT-сфере. Здесь есть возможность пообщаться, найти единомышленников, с которыми можно будет работать», — отметил студент КубГТУ Богдан Кирмасов.

Лучшие студенты получат возможность пройти стажировку в крупнейших российских и зарубежных IT-корпорациях.

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