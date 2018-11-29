В КубГТУ выберут волонтеров на мировой чемпионат WorldSkills 2019

Соревнования по профессиональному мастерству пройдут в следующем году в Казани.

Желание помочь организаторам уже изъявили 500 жителей Краснодарского края. С добровольцами начали проводить собеседования, чтобы определить самых лучших волонтеров, которые представят регион.

«Мы задаем вопросы об опыте волонтеркой деятельности, о тех компетенциях, которыми обладает человек, также нас интересует знание языка и то, что кандидат знает об этом чемпионате. Вопросов будет много и на самом чемпионате посетители будут их задавать, поэтому волонтер должен знать все», — отметила директор Центра привлечения волонтеров КубГТУ Марина Мовсисян.

Заявочная кампания продлится до конца года, а этап отбора кандидатов завершится в марте следующего. КубГТУ — единственный в крае и один из 15 центров в стране, который готовит волонтеров к мировому чемпионату WorldSkills. Вуз имеет большой опыт волонтерской работы на крупных международных событиях, таких как Олимпийские, Паралимпийские игры и Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

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