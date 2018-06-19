В КубГУ создали «Северо-Кавказский центр стратегических исследований»

Решение о создании на базе университета новой научно-образовательной структуры приняли на заседании ученого совета вуза.

Ключевая задача центра — аккумулирование прикладного научно-образовательного потенциала университета в сфере социальных и гуманитарных наук, а также развитие и популяризация университетской школы прикладной геополитической и социокультурной аналитики.

«Наш центр — это открытая научно-образовательная площадка, публикующая аналитические обзоры и отчеты об исследованиях, проводящая научно-образовательные сессии, одинаково интересные как для академических ученых, так и для практиков. Мы надеемся, что научная продукция Центра будет соответствовать международным стандартам и найдет спрос со стороны государственных и коммерческих структур, будет востребована экспертным сообществом не только в регионе, но и за его пределами», — прокомментировал ректора КубГУ Михаил Астапов.

Ректор объяснил название центра тем, что одним из главных объектов исследований станет Северный Кавказ как центр множества исторических, политических и цивилизационных напряжений и противоречий, обладающий огромным потенциалом влияния на процессы в стране и в мире.

«Мы рассчитываем, что центр станет продуктивной площадкой научного, аналитического и образовательного взаимодействия КубГУ с университетами республик Северного Кавказа и в целом Юга России. Площадкой обмена мнениями и результатами исследований научных коллективов и центров работающих в сходной проблематике», — цитирует Астапова пресс-служба вуза.

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