В КубГУ ученые Адыгеи и Кубани обсудили совместную работу

В вузе планируют устроить Дни Республики Адыгея. Диалог культур и межнациональный мир обсудили 11 октября в Краснодаре ученые и общественные деятели регионов-соседей.

В дискуссии принял участие и народный писатель Адыгеи и Кабардино-Балкарии Исхак Машбаш. Главной темой дискуссии стала совместная работа ученых края и республики, а также культурный обмен.

«Диалог продолжается уже много лет. Сейчас попробуем организовать его на трех уровнях: между общественными палатами Республики Адыгея и Краснодарского края, между национальными, общественными объединениями Адыгеи и края, между научным и экспертным сообществом», — сказал первый проректор Кубанского государственного университета Темыр Хагуров.

Сейчас на территории Краснодарского края много исторических поселений адыгов. При поддержке кубанских властей в регионе бережно относятся к языку и культуре братского народа.

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