В культурной акции «Библионочь» приняли участие краевые музеи

К ней присоединились больше 450 тыс. человек.

В краевой библиотеке имени Пушкина можно было узнать историю малой родины. В читальных залах открыли экспозиции, посвященные разным периодам — от освоения казаками кубанских земель до нашего времени. Особое место заняла выставка артефактов Великой Отечественной войны.

«Коктейль Молотова знаменитый, как видите, тут есть инструкция применения. Это было великолепное средство, которое можно было сделать практически в домашних условиях», — рассказал заведующий центром Краснодарской краевой библиотеки имени Пушкина Альберт Позин.

К культурной акции «Библионочь» присоединились кубанские музеи. В главном краеведческом музее имени Фелицына провели литературный вечер, представили редчайшие собрания книг. В центре Краснодара до полуночи выступали лучшие творческие коллективы.

Фоторепортаж с «Библионочи-2018» в Краснодаре смотрите здесь.

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