В Кургане за разбой, бандитизм и покушение на убийство будут судить жителя Сочи

Мужчина был участником вооруженной банды, которая действовала на территории Кургана.

По версии следствия, с сентября 2002 года по март 2003 года 46-летний подозреваемый принимал участие в совершении разбойного нападения на квартиру, где проживали двое супругов злоумышленники тогда похитили деньги и вещи общей стоимостью более 500 тыс. рублей.

Также он участвовал в разбойном нападении с применением огнестрельного оружия на жителя Кургана, занимавшегося нелегальным обменом валюты. Кроме того, мужчина вместе с другими участниками банды совершил покушение на убийство бизнесмена, чтобы не отдавать тому долг.

Преступник много лет скрывался от правосудия в Северной Осетии — Алании, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. В марте 2018 года его задержали в Сочи и заключили под стражу.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Другие участники банды еще в 2015 году были осуждены к различным срокам лишения свободы от десяти лет до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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