В Курганинск на кинофестиваль приедут актрисы Татьяна Догилева и Ирина Лачина

Фестиваль кино имени народной артистки СССР Клары Лучко «Казачьи зори над Лабой» пройдет 26-27 августа.

Гостями праздника станут народная артистка России Татьяна Догилева и актеры кино Ирина Лачина и Тимофей Федоров. В этом году программа фестиваля посвящена 80-летию образования Краснодарского края.

В кинотеатре «Победа» 26 августа в 16:00 состоится торжественная церемония открытия фестиваля, в рамках которой пройдут киноконцерт и творческие встречи с актерами кино. Артисты примут участие в открытии сквера, посвященного 80-летию образования края, возложении цветов к памятному знаку Клары Лучко, гала-концерте в честь Дня Курганинска, сообщает пресс-служба администрации краевого министерства культуры.

Вернуться на ленту

Источник