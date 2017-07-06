В Курганинске мужчину посадили на шесть лет за пьяное ДТП с двумя погибшими

Авария произошла в июле 2016 года в станице Темиргоевской, в ней погибли женщина и ее четырехлетняя дочь.

Суд установил, что 5 июля 2016 года 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал по сельской дороге на за рулем ВАЗ-21053. Он сбил велосипед, на котором ехала жительница станицы со своей четырехлетней дочерью, в результате аварии они погибли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Курганинский районный суд признал мужчину виновным, его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Позже суд апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда постановил, что мужчина должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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