В Курганинске на дне города выступила пилотажная группа «Соколы России»

Авиашоу прошло над бывшим аэропортом города 8 сентября.

Сначала всем желающим показали боевую технику, а затем должны были прилететь «Соколы России», но авиашоу постоянно откладывалось из-за непогоды.

«У меня сын растет, хотелось бы, чтобы ребенок знал о том, какие машины у нас есть. Тем более, я знаю тактико-технические характеристики военной техники, я знаю, что эта машина может, и это наша сила», — считает житель Курганинска Александр Бондаренко.

Сначала разведать погоду прилетел самолет командира пилотажной группы и уроженца Курганинска Александра Гостева, а позже появились и сами «Соколы», которые выполнили такие фигуры высшего пилотажа, как бочка и петля Нестерова, а также провели имитацию воздушного боя.

День города в Курганинске праздновали в течение трех дней. С самого утра 8 сентября в центре развернулась ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, в музеях прошли выставки и всевозможные мастер-классы.

«Поздравляем наш город, желаем ему процветать, побольше интересного для детей, их много в нашем городе, чтобы все у них было хорошо», — сказала жительница Курганинска Нина Корнева.

А на кинофестиваль «Казачьи зори над Лабой», который проходил с 7 по 9 сентября, приехали известные актеры Александр Носик, певица Ирина Медведева и заслуженный артист России Тимофей Федоров. Гости фестиваля возложили цветы к памятному знаку Клары Лучко, а после автограф-сессии вместе с горожанами высадили кусты калины.

Главные торжества в Курганинске прошли вечером 8 сентября, для жителей устроили праздничный концерт. Полным составом приехали и летчики пилотажной группы «Соколы России». Им вручили благодарственные письма, а командир Александр Гостев получил звание почетного гражданина Курганинска.

«Не просто так именно эта пилотажная группа работала над курганинской землей, в ней есть наш земляк — командир, который возглавляет ее», — отметил глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

«Если бы у меня спросили, кем бы я хотел стать в следующей жизни, я бы сказал, что мечтаю снова родиться в Курганинске и стать летчиком», — сказал командир пилотажной группы «Соколы России» Александр Гостев.

Завершился праздник красочным фейерверком.

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