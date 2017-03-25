В Курганинске полицейские нашли у парня мешок конопли

В Курганинске полицейские выявили факт незаконного оборота наркотиков.

Сотрудникам отдела МВД России по Курганинскому району поступила оперативная информация о том, что 23-летний местный житель сбывает наркотики. Чтобы проверить информацию, провели оперативный эксперимент, молодой человек действительно продал наркотики — 3 г растительного вещества. Серо-зеленую массу с характерным запахом конопли изъяли и направили на исследование.

В хозяйственной постройке курганинца полицейские обнаружили полиэтиленовый мешок, содержимое также направили на экспертизу. Она установила, что все изъятое является марихуаной общей массой более 370 г.

Следственный отдел ОМВД России по Курганинскому району в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт наркотических средств» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник