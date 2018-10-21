В Курганинске после ДТП с такси перевернулась маршрутка с десятью пассажирами. Фото

В результате аварии восемь человек доставлены в медицинское учреждение.

В дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району около 10:40 поступило сообщение о столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля. На место прибыли сотрудники ДПС.

«По предварительным данным, на одном из перекрестков Курганинска 28-летний водитель такси, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении маршрутке и допустил столкновение, после чего микроавтобус с водителем и десятью пассажирами перевернулся», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель и семь пассажиров маршрутного такси доставлены в медицинское учреждение, где установят степень тяжести полученных ими травм. Водитель легкового автомобиля не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудники ДПС перекрыли участок дороги.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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