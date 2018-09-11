В Курганинске прошел фестиваль короткометражных фильмов о Кубани

Фестиваль «Курганы» прошел в рамках Дня города и ежегодного всероссийского кинофестиваля «Казачьи зори над Лабой».

Конкурс проходил в номинациях «Моя малая родина», «75 лет освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков», «100 лет ВЛКСМ», «Кубань — территория спорта», «#Курганинскчистыйгород», «Я волонтер».

Мероприятие открыли депутат Государственной Думы Наталья Костенко, глава Курганинского района Андрей Ворушилин и принимающие участие в кинофестивале «Кубанские зори над Лабой» актеры Александр Носик, Тимофей Федоров и Ирина Медведева, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» помощница депутата Госдумы Натальи Костенко.

Кроме того, на конкурс приехали преподаватели Краснодарского института культуры — оператор высшей категории Александр Солодовник со своими студентами и режиссер, журналист Оксана Антониади. После завершения церемонии награждения победителей они провели для нынешних и потенциальных участников конкурса свои мастер-классы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кинофестиваль «Казачьи зори над Лабой» проходил с 7 по 9 сентября.

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