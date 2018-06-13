В Курганинске прошел региональный фестиваль «Лаба JAZZ»

Он носит имя Александра Богуша — композитора и исполнителя, жителя района.

На профессиональной сцене выступили и юные, но уже успевшие получить престижные музыкальные награды артисты, и признанные коллективы.

В числе участников — краснодарский биг-бэнд имени Георгия Гараняна. Настоящими овациями встретили зрители выступление курганинского детского джазового ансамбля «Джем».

«Изначально мы хотели, чтобы здесь были профессионалы. Надо было раскрыть людям, что они в душе все импровизаторы. Атмосфера очень хорошая», — сказал организатор фестиваля Евгений Богуш.

«Наш маленький провинциальный городок достиг такого уровня, что мы можем принять фестиваль. К нам приехали джазовые коллективы из других регионов. Вот это, наверное, самое главное событие сегодня», — считает первый заместитель главы Курганинского района Светлана Мезрина.

Одними из гостей фестиваля стал ростовский диксиленд Игоря Федюнина Dixie Brothers Band, который исполнил песню донских казаков, как сказали артисты, специально для кубанских. Услышав знакомые мотивы, зрители не смогли устоять на месте. Самые маленькие гости устроили настоящий танцевальный баттл на площади. Завершился фестиваль «Лаба JAZZ» поздним вечером.

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