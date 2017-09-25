В Курганинске прошли ежегодные соревнования по конкуру

Десятки наездников разных возрастов из всех районов Кубани и других регионов России боролись за призы Законодательного собрания края и Совета молодых депутатов.

Спортсмены считают этот старт очень престижным. Участникам нужно преодолеть 450 м меньше, чем за 79 секунд. Препятствия расставлены с небольшими хитростями: где-то приходится менять темп езды, а где-то делать крутой поворот.

«Мы сражаемся и добиваемся результатов. Эти сореванования показали, что мы были готовы, мы сделали все, что могли и выиграли этот турнир», — считает победитель соревнований по конкуру на приз ЗСК Вячеслав Будяк.

Развитием конкура на Кубани активно занимается краевая Федерация конного спорта. Ее возглавляет председатель ЗСК Владимир Бекетов. Он отметил, что почти все лошади — участники финала выращены в Краснодарском крае. Это означает, что кубанский конный спорт находится на высоком уровне.

«Это яркое доказательство того, что у нас хороший генетический потенциал лошадей. Значит, нужно с ними работать. Позиция и ЗСК, и администрации края, и губернатора — власть должна опекать, поддерживать и заботиться о спорте, в частности, о конном», — заявил Владимир Бекетов.

Все победители соревнований в Курганинске получили денежные призы, а лошади — памятные розетки.

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