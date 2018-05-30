В Курганинске провели праздник для детей с ограниченными возможностями

30 мая в 09:29

Провели его аниматоры в костюмах сказочных героев. Они устроили игры и мастер-классы.

Один из таких — приготовление пиццы по старинному рецепту. Ребята также смогли побывать внутри мыльного пузыря и самостоятельно сделать сладкую вату. Все, кто пришел на праздник, временно позабыли о своем недуге.

«Все наши ограничения — только у нас в голове. Я считаю, что такие мероприятия очень важны. Всегда рад поучаствовать в подобных акциях», — сказал житель Курганинска Петр Беленков.

«Праздник удался. Всем понравилось. Все довольны. Дети улыбаются, этой главной задачи мы достигли», — сказал управляющий Краснодарским региональным отделением фонда социального страхования Александр Рунов.

Завершился праздничный день приятными сюрпризами: вкусными подарками и запуском разноцветных шаров в небо.

Все новости по теме:

День защиты детей

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник