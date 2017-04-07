В Курганинске сбежавшую из дома школьницу нашли на заброшенной даче

Сотрудники полиции Курганинского района в апреле нашли 16-летнюю школьницу, которая ушла из дома. Девочка жива и здорова.

В отдел полиции позвонила местная жительница, она рассказала, что ее дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Были созданы поисковые группы, в них вошли правоохранители, сотрудники администрации района, педагоги школы, где учится девочка. В микрорайоне, откуда пропала школьница, обошли все дворы, осмотрели заброшенные и строящиеся здания, опросили друзей и знакомых. Полицейские и общественники дежурили на вокзалах города, проверяли фирмы такси на случай, если несовершеннолетняя уехала за пределы района.

В ходе розыска полицейские обнаружили девочку в заброшенном дачном доме на окраине Курганинска. Со школьницей провели профилактическую беседу, после чего вернули девочку родителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник