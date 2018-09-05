В Курганинске в ДТП с Lada погиб мотоциклист

Авария произошла 4 сентября в 22:10 на улице Ленина.

По предварительным данным, 56-летний водитель на ВАЗ-2112 на перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 21-летний водитель мотоцикла скончался на месте. Пассажира автомобиля — 56-летнюю женщину — доставили в больницу с травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установили, что у водителя мотоцикла не было категории для управления этим видом транспорта.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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