В Курганинском районе инспектор труда попался на взятке от мясокомбината

Мужчину задержали 22 ноября в момент передачи денег.

По версии следствия, в ноябре инспектор государственной инспекции труда в Краснодарском крае предложил руководству мясоперерабатывающего предприятия передать ему взятку в размере 140 тыс. рублей. За это он обещал общее покровительство и непривлечение к административной ответственности в случае необходимости. Мужчина согласился, но сообщил о поступившем предложении в территориальный следственный отдел СКР.

После получения денег 22 ноября инспектора труда задержали оперативные сотрудники полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ о получении взятки. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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