В Курганинском районе молодой человек украл корову

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.
С заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ночью из его хозпостройки пропала корова. Сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, со слов которых установили, что неизвестный молодой человек увел животное на привязи через поле. Заявитель опознал корову по фотографии, которую предусмотрительно сделал на мобильный телефон один из очевидцев.
В ходе розыска подозреваемого задержали. Полицейские изъяли корову и вернули ее владельцу. На допросе молодой человек рассказал, что ранее заметил двор, в котором находилось несколько коров. Он решил вернуться ночью, чтобы похитить одно животное, а позже продать его.
Возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту