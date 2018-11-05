В Курганинском районе молодой человек украл корову

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

С заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ночью из его хозпостройки пропала корова. Сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, со слов которых установили, что неизвестный молодой человек увел животное на привязи через поле. Заявитель опознал корову по фотографии, которую предусмотрительно сделал на мобильный телефон один из очевидцев.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Полицейские изъяли корову и вернули ее владельцу. На допросе молодой человек рассказал, что ранее заметил двор, в котором находилось несколько коров. Он решил вернуться ночью, чтобы похитить одно животное, а позже продать его.

Возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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