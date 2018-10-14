В Курганинском районе мужчину будут судить за поджог сена соседа

В октябре завершено расследование уголовного дела об умышленном уничтожении имущества.

С сообщением о поджоге в полицию обратился житель хутора Свобода. Мужчина рассказал, что сгорел принадлежащий ему стог сена. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей. На место выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия правоохранители установили, что злоумышленник проник на территорию домовладения заявителя через огород.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 32-летнего соседа пострадавшего. Установили, что подозреваемый поджег имущество соседей из личной неприязни. Ранее между ним и заявителем произошел конфликт.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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