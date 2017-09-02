В Курганинском районе парень обокрал салон красоты

Подозреваемого в краже задержали, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В полицию обратился работник парикмахерской и сообщил, что из помещения пропали фен, плойки, ножницы и расчески на общую сумму около 10 тыс. рублей.

В ходе розыска задержали подозреваемого, им оказался 23-летний местный житель. Молодой человек сознался в краже и рассказал, что в момент совершения преступления был пьян. Он хотел зайти в магазин, но перепутал дверь и попал в парикмахерскую. Находясь в помещении, парень решил взять что-нибудь ценное. Краденные вещи он спрятал недалеко от места преступления.

По факту возбудили уголовное дело, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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