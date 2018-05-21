В Курганинском районе преступника нашли по следу обуви

Местный житель сообщил полицейским, что из его летней кухни пропали запчасти к грузовому автомобилю на сумму более 45 тыс. рублей.

Криминалисты осмотрели место происшествия и нашли след обуви. Эксперты предположили, что он был оставлен похитителем. В ходе следствия полицейские задержали 48-летнего местного жителя. В его доме обнаружили обувь, следы от которой оказались на участке потерпевшего.

Подозреваемый признался в краже и рассказал, что запчасти сдал на металлолом. Похищенные вещи полицейские смогли вернуть владельцу.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Похитителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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