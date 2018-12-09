В Курганинском районе при столкновении легковушки и двух грузовиков погибли трое

Авария произошла вечером 8 декабря на 78-м километре автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около 19:15. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz при обгоне не убедился в безопасности маневра, легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком MAN. После этого легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком ГАЗ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 50-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались, еще две пассажирки Mercedes 12 и 15 лет госпитализированы.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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