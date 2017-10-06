В Курганинском районе пройдут Михайловские поминовения

В 10:00 7 октября Лабинский казачий отдел соберется у монумента в станице Михайловской, чтобы почтить память предков, павших в Гражданском войне 1918 году.

Монумент установили в октябре 1918 года в память о 2 тыс. рядовых казаков и 200 офицеров, погибших за несколько месяцев во время столкновения с Красной армией. После захвата власти большевиками памятник был заброшен и разорен, но не уничтожен.

Общими силами администрации, казаков и духовенства монумент восстановили. Шесть лет назад у его подножия прошли первые памятные мероприятия, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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