В Курганинском районе пропали брат и сестра

Подростки 11 августа ушли из дома и до сих пор не вышли на связь.

В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что утром 11 августа ее 15-летняя дочь и 14-летний сын ушли из дома и до сих пор не вернулись.

«На розыск несовершеннолетних ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы. В настоящее время отрабатываются места возможного нахождения подростков. Несовершеннолетние могут направляться на попутном транспорте в Тимашевский район», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Никита Воронов был одет в темно-синий спортивный костюм и шлепанцы. Анастасия Воронова — в джинсовую куртку синего цвета, черные кеды, джинсы черного или синего цвета, с собой у нее был рюкзак зеленого цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят сообщать об этом по телефонам: 02, 2 (861-47) 2-55-44 или +7 (952) 841-50-56, +7 (918) 325-24-73.

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