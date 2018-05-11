В Курганинском районе пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД

В отношении 22-летнего нарушителя возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому.

По версии следствия, днем 31 марта пьяный 22-летний парень ехал на ВАЗ-21074 по станице Константиновской. Он проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке, сотрудники ГИБДД включили мигалки и начали преследовать машину нарушителя.

После того, как автомобиль остановили, инспектор направился к нему, чтобы проверить документы водителя. В этот момент тот совершил наезд на полицейского. В результате сотрудник ГИБДД получил вред здоровью средней тяжести, у него диагностировали сотрясение головного мозга, травмы позвоночника и коленного сустава, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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