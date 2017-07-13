В Курганинском районе работники культуры начали давать концерты на полях

13 июля в 08:42

Так глава района Андрея Ворушилин поручил поддерживать тружеников «Жатвы-2017».

Первым акцию 12 июля провел Новоалексеевский культурно-досуговый центр. В 8:00 перед тем как работники ООО «Колхоз Рассвет» и СПК «Колхоз Рассвет» сели на комбайны и выехали в поле, для них выступили солисты вокальной группы «Лейся песня» Галина Жданова, Хизир Мамижов и Артур Садо.

С приветственным словом к аграриям обратился глава Новоалексеевского сельского поселения Виталий Покусайлов. Во время концерта лучшему на сегодняшний день комбайнеру жатвы Николаю Елину вручили благодарственное письмо и подарок от СПК «Колхоз Новоалексеевский», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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