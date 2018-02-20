В Курганинском районе реконструируют птицеводческий комплекс

Соглашение подписали на инвестфоруме в Сочи.

Среди проектов, которые будут реализованы, — модернизация сахарного комбината. Там установят современное оборудование с высокой производительностью.

Реконструкция и расширение коснутся и птицеводческого комплекса. За прошлый год в Курганинском районе произвели больше 14 тыс. т мяса птицы. В этом направлении муниципалитет сегодня — один из лидеров в крае.

На форуме заключили еще одно важное для аграриев соглашение. Планируется развивать отечественное семеноводство на базе крестьянско-фермерского хозяйства.

«Создаются новые рабочие места. Вкладываются инвестиции, около 100 млн рублей. Довольно серьезный проект с расчетом на то, что около 1 тыс. т семенного материала зерновых мы будем реализовывать не только на территории Краснодарского края, но и Южного федерального округа», — сказал глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

Среди проектов района — тепличный и животноводческий комплексы. Также инвесторам предложили пять земельных участков. Они обеспечены всей инфраструктурой и подходят как для промышленных, сельскохозяйственных, так и для предприятий транспортной инфраструктуры.

Всего на инвестфоруме в Сочи было заключено три соглашения на сумму 500 млн рублей. Как отметил Андрей Ворушилин, приоритетом является развитие сельского хозяйства как перспективной отрасли.

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Инвестфорум в Сочи

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