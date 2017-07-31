В Курганинском районе собрали 350 тыс. тонн пшеницы

Хлеборобы отметили окончание уборки урожая праздником на главной площади.

Сначала всех гостей угостили свежим хлебом — каравай испекли в каждом поселении района из зерна нового урожая. В этом году уборка выдалась тяжелой, рассказывают хлеборобы, погода не всегда была благосклонной. Но несмотря на трудности, урожай собрали на 10% больше, чем в прошлом году.

«В этом году пшеница в основном продовольственная — третий, четвертый класс, но «четверка» уверенная. Я считаю, что это хороший показатель того, что мы научились выращивать хлеб достойно», — отметил глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

Главный вклад в уборочную страду внесли, конечно, комбайнеры. Лучших наградили кубками и денежными призами. На сцену поднялся и Сергей Басацкий. В этом году он завершает карьеру. Работе в поле отдал более 40 лет жизни. Выходит на пенсию с личной победой.

«Радость, конечно, последний год отработать так удачно. Хочу хлеборобам пожелать, чтобы достигали высоких урожаев, крепились, здоровье чтобы было и хватало энергии на все», — сказал комбайнер предприятия «Сельхоз-Галан» Сергей Басацкий.

В Курганинском районе окончание уборки для всех жителей стало настоящим праздником. После награждения победителей для гостей прошел большой концерт с казачьими песнями и танцами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», празднование Дня урожая на Кубани перенесли на октябрь. Ранее его традиционно отмечали в августе.

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